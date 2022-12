LABBÉ, Jean



À Québec, le 16 novembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean Labbé, fils de feu madame Rosa Goupil et de feu monsieur Charles-Eugène Labbé. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil sa fille Hélène; la mère de sa fille Marthe Couture, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Alain Bissonnette pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, téléphone: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.