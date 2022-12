PAQUET, Lucille Fournier



Entourée de l'amour des siens, au Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain est décédée le 19 novembre 2022, à l'âge de 89 ans dame Lucille Fournier, épouse de monsieur Roland Paquet. Elle était la fille de feu Charles-Eugène Fournier et de feu Oliva Boies. Elle demeurait à Québec (arrondissement Charlesbourg).La famille vous accueillera au :de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil outre son époux Roland, ses enfants : Francine (Jacques Auclair), Johanne (Michel Caouette) et Martin (Line Dionne); ses petits-enfants : Mathieu (Clara Geerts), Samuel, Guillaume (Sarah-Maud Dufour), Anne-Sophie (Mathieu Lapointe), Gabriel (Myriam Lafrenière-Marcotte) et Alexandre (Noémie Moreau); ses arrière-petits-enfants : Romy, Jacob, Thomas et Édouard; ses soeurs et frère : Jeannine (Raymond Dolbec), feu Pierrette, feu Solange, feu Murielle, feu Réal; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paquet : feu Rachel, feu Berthe, feu Odina (feu Fernande Savard), feu Irène (feu Jean-Marie Arsenault), feu Alma (feu Rosaire Leclerc), feu Lucien (feu Jeannine Verret), feu Juliette (feu Claude Leclerc), feu Simone (feu Roger Simard), Philippe (Pierrette Jacques) ainsi que feu Denis Proulx (Rollande Barbier), plusieurs neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier le personnel du premier étage du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour les bons soins prodigués, leur grand dévouement et leur grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca.