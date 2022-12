ARIAL, Madeleine Poulin



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 17 novembre 2022, à l'âge de 99 ans et 10 mois, est décédée madame Madeleine Poulin, épouse de feu monsieur Maurice Arial, fille de feu madame Yvonne Auclair et de feu monsieur Télesphore Poulin. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Régent (Murielle Nadeau), Denis (Linda Caron) et Sonia (Jean-Marie Lapointe); ses petits-enfants: Mélanie, Karine, Jean-Philippe et Jason; ses arrière-petits-enfants: Sarah-Maude, Laurence, Maya, Samuel et Anthony; ses frères et soeurs: feu Paul-René (feu Carmelle Routhier), feu Raymond (feu Louise Baron), feu Simone (feu Pierre Simard), feu Fernande (feu Louis Lessard), feu Jean-Marie (feu Thérèse Bernard), feu Magella (feu Mariette Marcoux), feu Georges-Henri (feu Jeannine Béland), feu Colette (feu Émile Desatrais), feu Roger (Huguette Boulet) et feu Aline (feu Roger Rochefort); ainsi que plusieurs neveux, nièces et cousins, cousines. La famille aimerait remercier le personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués. Un merci tout spécial pour les visites de Mme Lise Bourbonnais. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.