THÉRIAULT, Richard



À Québec, le 20 novembre 2022, à l'âge de 57 ans et 4 mois, est décédé Richard Thériault, époux de dame Josée Geoffrion, fils de dame Lucette Thériault mère et feu dame Rita Jean et de feu monsieur Jean Thériault parents adoptifs. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Josée; son fils Samuel et sa fille Léonie; son frère Steve; sa tante Lise (feu Marc-André Roy) et leurs enfants: Francis (Annie) et Caroline; sa belle-mère Claudette Maheux, son beau-père Jacques Geoffrion (Ginette Auger) ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, collègues et ami(e)s. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 17 h à 20 h.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière St-Charles le lundi 12 décembre 2022 à 10 h avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Centre de prévention du suicide de Québec 1310, 1re Avenue, Québec, Qc tél.: 418 683-0933 Courriel: accueil@cpsquebec.ca Site web: www.cpsquebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.