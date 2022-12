BLUTEAU, Conrad



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 26 novembre 2022, à l'âge de 66 ans, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Conrad Bluteau, époux de dame Thérèse Racine. Il était le fils de feu dame Robertine Lavoie et de feu monsieur Démétrius Bluteau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 9h30 pour offrir vos condoléances. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse; ses enfants : Elodie (François Hardy), Ariane (Hubert Dufour Neyron) et Catherine (Alexandre Drouin); ses petits-enfants : Benjamin et Joséphine Hardy, Florence et Alice Dufour Neyron ainsi que Clémence et Victor Drouin; ses frères et sœurs : Ginette (Jean-Yve Simard), Raymond (Suzanne Côté), Réjean, Georgianne (feu Réjean Douville), et Marc-André (Francine Bonneau) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Racine, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666, site web : www.cancer.ca