FORTIN, Corinne



À l'hôpital l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 novembre 2022, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Corinne Fortin, épouse de feu monsieur Fernand St-Gelais, fille de feu dame Lydia Brisson et de feu monsieur Alphonse Fortin. Originaire de Sacré-Cœur au Saguenay, elle demeurait à Saint-Antoine-de-Tilly. La famille recevra les condoléances,de 13h30 à 16h30, àLes cendres de madame Fortin seront déposées au columbarium de La Seigneurie où elle reposera aux côtés de son époux. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise l'événement funéraire de madame Corinne Fortin le dimanche 11 décembre 2022 de 16 h 20 HNE à 17 h 40 HNE. via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/64902 Elle laisse dans le deuil son fils André ainsi que la mère de ses petits-enfants Nathalie Gosselin; ses petits-enfants : Alexandre, Étienne (Patrick Périgord-Bisson), Aurélie (Nicolas Hamel) et Jérôme; ses arrières petits-enfants : Rosalie, Kyle, Hanna, Morgan et Billy; ses frères et ses sœurs : feu Rachel (feu J.J Tremblay), feu Raymonde (feu Gérard Bouchard), Lucie (Cyril Boucher), Alexis Bouchard (feu Laurette Fortin); sa belle-famille St-Gelais; Ghislaine Caron (feu Alfredo), feu Georgette (feu Laurent Bouchard), feu Gisèle (feu Bertrand Beaulieu), Ghislaine (feu Jean-Paul Deschênes), Lorraine (feu Henri Beaulieu), René (Florence Galant), Pauline, Ginette (Jean Caron), neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, amis(es). Seront touchés également par son départ ses nombreux amis(es) du Domaine Saint-Antoine-de-Tilly. La famille désire remercier le personnel médical et hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Lévis du 7e étage en cardiologie ainsi que le personnel du Domaine Saint-Antoine-de-Tilly pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/