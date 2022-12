BLAIS, Fernande



Au Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 9 novembre 2022, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédée madame Fernande Blais, épouse de feu Roger Royer, fille de feu madame Juliette Goulet et de feu monsieur Damasse Blais. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :, de 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Carol Royer, Michel Royer (Diane Paquet) ; ses petits-enfants : Karine Royer et Maude Royer ; son arrière-petit-fils : Charles-Édouard ; ses soeurs : Pauline (feu Georges Jobin) et Nicole (feu André Rhéaume) ainsi que plusieurs autres parents et amis. Elle est allée rejoindre ses soeurs : Jacqueline, Louisette et son frère Marcel ainsi que les membres de sa belle-famille Royer. La famille tient à remercier le CHSLD Champlain des Montagnes pour les bons soins prodigués.