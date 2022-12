FOURNIER, Renée



L’essentiel dans notre vie est de savoir que pour nous tu as toujours été là. L’essentiel dans notre cœur est de savoir que tu y resteras pour l’éternité.Entourée de l’amour des siens, à l’Hôtel-Dieu de Québec, le 29 novembre 2022, à l’âge de 57 ans est décédée Mme Renée Fournier. Elle est allée rejoindre sa mère feu Mme Thérèse Gilbert et son père feu M. Jean-Guy Fournier. Elle demeurait à Québec, autrefois à Scott. La famille vous accueillera aule vendredi 9 décembre 2022 de 17h à 19h30.Elle laisse dans le deuil sa fille et ses fils: Clara (Albert Bélanger-Roy), Jean-Philipe et Étienne Fournier-Morin. Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel de l’Hôtel-Dieu de Québec pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement et vous exprime l’importance d’effectuer un don à La Fondation du CHU de Québec (axe oncologie), https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/MDCH_MC_AO/