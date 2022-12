LEFRANÇOIS, Monique



À l’Hôpital de La Malbaie, le 22 novembre, à l’âge de 77 ans et 9 mois, est décédée madame Monique Lefrançois, épouse de monsieur Raynald Harvey, fille de feu monsieur Jules Lefrançois et de feu dame Thérèse Boulianne. Elle demeurait à La Malbaie. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) à lale vendredi, 9 décembre de 19h à 22h. Samedi, jour des funérailles, le salon ouvrira à 9h.L’inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure. Madame Lefrançois laisse dans le deuil son époux monsieur Raynald Harvey; ses enfants: Geneviève (Claude Bouchard), François (Marie-Claude Bournival); ses petits-enfants: Jérémy, Cédric, Raphaël, Hugo, Mélina; ses frères et soeurs: feu Marie, Nicole (Ghislaine Dumas), Bruno (Dorothée Bédard), feu Jean-Philippe (Julienne Turcotte), feu Lorraine, Claire, Claude (Sylvie Beaulieu), Daniel (Doris Drapeau), Denise (Louis Gagnon), Denis (Anne Fortier), feu Yves, Paul (Gisèle d’Amours), Martine (Christian Couturier); ses beaux-frères et belles-soeurs: Céline (Rodrigue Thibeault), Viva (Jacques Foster), Johanne ((feu Jean Cartier)( Engelbert Bouchard)),Yves (Nicole Dallaire), Linda (Dave Cotton), Danielle (Roger Gaudreault), Steeve (Linda Lavoie); ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins,cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 4e étage de l’Hôpital La Malbaie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci spécial à Johanne Bergeron pour son écoute et son accompagnement dans sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital La Malbaie. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la