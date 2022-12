HAMEL, René



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 1er décembre 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur René Hamel. Il était le fils de madame Lucille Montminy et de feu Gilbert Hamel. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa mère Lucille, son oncle Oscar (Murielle Grégoire), son fils Pier-Olivier (Geneviève Lacroix), la mère de son fils Lise Roberge (Richard Hazen);ses frères et soeurs: feu Gilles, Michel (Germaine Lambert), Clémence (Yvan Fortin), feu Denis, Sylvie (Marc Grenier), Rémi (Nathalie Fortier), Martin (Sylvie Vermette), feu Stéphane, Christine (Éric Lefebvre) et ses neveux et nièces. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Fonds SVP Oscar Hamel (Solidarité pour Vaincre la Pauvreté), via Centraide Québec ou le site web www.oscarhamel.com