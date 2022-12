ARSENAULT, Armande



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 novembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Armande Arsenault, fille de feu madame Leda Bourgeois et de feu monsieur Armand Arsenault. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis, Carl et feu Ann; sa petite-fille Laurie; sa sœur Rita; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.