STE-MARIE, Gaétan



Le 24 novembre 2022, à quelques jours de son 84e anniversaire, à l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise, est décédé paisiblement Gaétan Ste-Marie, fils de feu madame Jeanne Chevalier et de feu monsieur Gérard Ste-Marie. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,à compter de 13 h.La mise en niche des cendres se fera au cimetière Saint-Félix-de-Cap-Rouge. Il laisse dans le deuil ses filles: Chantal (Charles Duclos) et Natacha (Réjean Lauzier); ses petits-enfants: Antoine et Béatrice Duclos (Émi Corneau-Mikely), Anthony et Justine Lauzier; son frère Réal, sa soeur Francine (Jean-Paul Charest), sa belle-sœur Suzanne Aganier ainsi que plusieurs neveux et nièces; ses amis et confrères du Séminaire de Saint-Jean où il avait fait son cours classique; son ex-conjointe et mère de ses filles, Paule Desmarais, de même que la grande famille de cette dernière. Outre ses parents, il est allé rejoindre sa sœur Ginette, son frère Claude ainsi que ses défunts amis. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur soutien et les bons soins. Tous ont su entourer Gaétan avec bienveillance, douceur et humanité, qu'ils s'agissent des membres des équipes du 6e étage, pavillon A, ou de l'équipe de la docteure Breton aux soins palliatifs. Au lieu des fleurs, un don à la Fondation du CHU de Québec serait apprécié: https://fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam/