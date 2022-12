GAGNON, Lise



À l'hôpital St-François-d'Assise, à Québec, le 31 octobre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Lise Gagnon, épouse de feu monsieur Jean-Claude Paradis. Née à Chicoutimi le 15 janvier 1942, elle était la fille de feu dame Yvette Goulet et de feu monsieur Idola Gagnon. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle samedi 10 décembre 2022 de 14h à 16h30.Madame Gagnon laisse dans le deuil ses enfants: René, Chantale, Johanne, France et leurs conjoint(e)s; ses petits-enfants; ses beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de feu Jean-Marc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, pavillon St-François d'Assise, soins palliatifs (8B), Site: www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec, téléphone: 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de