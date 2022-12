CAREAU, Robert



À l'IUCPQ, le 15 novembre 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Robert Careau, époux de madame Lucille Thomassin, fils de feu Arthur Careau et de feu Florida Latulippe. Il demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval. La famille vous accueilleraà compter de 9h00 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement à Sainte-Brigitte-de-Laval. Pour ceux qui le désirent, la cérémonie sera disponible en direct et en rediffusion via: https://funeraweb.tv/diffusions/64805. Monsieur Robert Careau laisse dans le deuil son épouse madame Lucille Thomassin; ses enfants: Martin (Chantal Fortier) et Dany (Audrey Duchesne); ses petits-enfants: Myriam, Francis (Arianne Demers), Anthony et Alexandre; ses frères et sœurs: Gilles (France Genest), Céline (Gaétan Ouellet) et Richard (Diane Desmeules); ses belles-sœurs de la famille Careau: Ghislaine Dallaire (feu Yvon Careau) et Huguette Faucher (feu Réjean Careau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thomassin: Conrad (Denyse Bouchard), Colette (feu Félix Manda), Jocelyne (feu Richard Amyot), Paul-Arthur (Céline Drouin) et Pierre Thomassin (Sylvianne Cook). Ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, G2J 1B8 www.coeuretavc.ca.