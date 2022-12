ST-ONGE, Simon



Au Jardins des Ainés, le 21 novembre 2022, à l'âge de 81 ans et 7 mois, est décédé monsieur Simon St-Onge, fils de feu Réal St-Onge et de feu Georgette Castonguay. Il demeurait à St-Édouard-de-Lotbinière. Le laisse partir, outre sa conjointe Michelle Lacroix, ses fils: Éric (Vicky Boulianne), Sébastien; ses petits-enfants; ses frères et sœurs: Edmond (feu Hélène Bergeron) (Marie-Paule Bédard), Irénée (Colette Lemay), Céline (feu Léopold Bergeron), Jacqueline (feu André Blanchet), Aline (feu Léo Charest), Raymond (Nicole Demers), Jean-Claude (Gisèle Fortier), Clément (Denise Blanchet), feu Normand, Gaétan (Diane Beaudet), feu Vianney; sa fille par alliance Sandra Duguay, la famille de sa conjointe; ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s précieux. Michelle remercie sincèrement Julie, Marco et tous les employés du Jardins des Ainés pour les bons soins et leur extrême dévouement à son égard, toutes les intervenantes du CLSC de Laurier-Station et Dre Nancy Shink.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix, il en serait reconnaissant. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire