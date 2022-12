SIMARD, Marie-Claire



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 15 novembre 2022, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédée madame Marie-Claire Simard, fille de feu madame Laura Simard et de feu monsieur Adelard Simard. Elle demeurait à Saint-Ferréol-Les-Neiges., où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Armand (feu Rosanne Tremblay), feu Benoit, Paul-Henri (Ghislaine Talbot), Armande (Roger Dupont), feu Fernand (Yvette Mailloux), feu Raymond (feu Jeannette Lachance), Clément (Lucie Lachapelle), feu Rodrigue, feu Léger et feu Richard, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix ou par des offrandes de messe.