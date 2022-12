VIEN, Nicole



Tout en douceur, j'ai déployé mes ailes d'ange et me suis envolée au ciel répandre toute ma joie et mon amour.À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 3 décembre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Nicole Vien, épouse de monsieur Paul-Émile Morin, fille de feu Eva Michaud et de feu Edgar Vien. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Stéphanie Morin (Stéphane Blais); ses petits-enfants: Robin, Céleste, Aramis et Sydney Blais; ses frères et soeurs: feu Robert (feu Bernadette Bourget), feu Jacques (feu Rolande Pelchat, feu Blandine Côté), feu Yvan (feu Jeanne d'Arc Boulanger), feu Jeannine, feu Laurent (feu Aline Bédard), feu Sr Pauline, feu Marie-Marthe (feu Raoul Bouchard), feu Paul-Henri (feu Fernande Couture), feu Liliane (feu Réginald Labrie), feu Édith (feu Henri Côté), Jean-Paul (feu Solange Rhéaume, Jeannette Bouffard), feu Yolande (feu Valère Hallé), Claude (feu Pierrette Giroux, Carole Légaré), feu Élisabeth (Jean-Claude Racine), Gilles (Francine Chamberland), Lise (Guy-Marcel Larouche) et Danielle; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Morin: feu Étiennette (feu Lorenzo Bilodeau, feu Raymond Bilodeau), feu Ferdinand (feu Cécile Lachance), Thérèse (Raymond Côté), Rose-Hélène (Maurice Hébert), feu Réal (Anita Blais) et Damien (Nicole Grimard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un grand merci au CLSC de Lévis de même qu'au personnel soignant et aux bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 11 décembre à 11 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".