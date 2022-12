DERAICHE, Diane



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Diane Deraîche, survenu à Québec le 19 novembre 2022. Elle était la conjointe de monsieur Claude Gauvreau, fille de feu Fernande Théberge et de feu John Deraîche (feu Monique Turmel, en secondes noces). Elle demeurait à Québec.Outre son conjoint, madame Deraîche laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Pierrette (Ronald Tremblay), Carole (Raymond Dupuis), feu Jean-Marc, Hélène et Christine (Martine Mercier); ses belles-sœurs : Ginette Gauvreau (Reginald Simard) et Francine Gauvreau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel du B-8, de l'hôpital Saint- François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666, https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-frNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.