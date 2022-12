TARDIF, Henri-Pierre



À Québec, le 24 novembre 2022 à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Henri-Pierre Tardif, époux de feu dame Marguerite Massé, fils de feu Joséphine Parent et de feu Paul Tardif. Originaire de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, il gradue à la Faculté des sciences de l'Université Laval en génie métallurgique en 1949 et complète une maîtrise l'année suivante au Carnegie Institute of Technology de Pittsburgh, aux États-Unis. Par la suite, il obtient un doctorat en 1954 de l'Université de Birmingham, au Royaume-Uni. Il fait sa carrière au Centre de recherches pour la Défense de Valcartier près de Québec, dont il devient directeur général de 1984 à 1990.La famille recevra les témoignages de sympathies en présence des cendres, audès 9 h 30.Henri laisse dans le deuil ses quatre garçons et sa famille qu'il affectionnait: Michel (Marie-Hélène Masson), Jean-François, Jacques (Anne-Marie Leclerc) et Christian (Gisèle Samson); ses petits-enfants: Olivier (Sandie Labonté), Mireille, Marie-Laurence (Francis Plamondon), Françoise (Vincent Morin), Guillaume (Pierig Giroud), Anabelle, Vincent, Louis-Lou, Alexina et Xavier; ses arrière-petits-enfants Liam et Delphine; ses frères: feu Léon (feu Ange-Aimée Gloutnay), feu Albert (feu Cécile Ouellet et feu Jeanne D'Arc Morin), feu Bertrand (Denise Tessier), Édouard (feu Gracia Dionne) et Adrien (feu Jeanne D'Arc Lévesque et feu Jacqueline Michaud); sa belle-sœur feu Rolande Massé (feu Gratien Bouillon), ainsi que de nombreux neveux, nièces et autres parents et amis. Un merci particulier au personnel du Manoir Archer et à celui de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs ou toute marque de sympathie par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, à l'adresse suivante : fmcoeur.qc.ca ou à la Croix Rouge Canadienne à l'adresse suivante : www.croixrouge.ca. Des formulaires seront disponible sur place.