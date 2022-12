DUCHESNE, Marie-Anne Lemelin



Au Centre d'Hébergement Yvonne Sylvain, le 20 novembre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Marie-Anne Lemelin, épouse de feu monsieur Paul Duchesne. Elle était la fille de feu madame Léda Deymouth et de feu monsieur Laurent Lemelin. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 16 décembre de 18h à 21h au centre commémoratif, la famille vous accueillera directementde 9h à 10h45.Ses cendres seront déposés au columbarium Wilbrod-Robert. Madame Lemelin était la mère de: feu Pierrette (feu Bernard), Michel (Blandine), Serge (Suzanne), Marcel (Monique), Sylvie (Serge), Jocelyn, André, Christian (Danielle), Dominique (Karine) et Stéphane (Nancy); elle laisse également dans le deuil ses 20 petits-enfants; ses 29 arrière-petits-enfants; ses 3 arrière-arrière-petits-enfants; sa belle-sœur Suzanne Chabot (feu Roland Lemelin) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 3e étage du Centre d'Hébergement Yvonne-Sylvain pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur, 2135 rue de la Terrasse-Cadieux, Québec (Qc), G1C 1Z2, tél: 418 667-3910 poste13918.