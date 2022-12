LAPLANTE-GODIN, Micheline



À l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 2 décembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Micheline Laplante-Godin, épouse du Dr Paul-Émile Godin. Elle était la fille de feu madame Amabilis Turbis et de feu monsieur Jean-Marie Laplante. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le jeudi 15 décembre de 19h à 21h au centre commémoratifoù la famille vous accueillera à compter de 10h. Madame Laplante-Godin laisse dans le deuil son époux, le docteur Paul-Émile Godin, ses deux enfants : Marie (Renaud Roy) et François (Marie-Hélène Rabusseau) ; ses petits enfants : Sarah Cantin (Jean-François Poulin), Émile (Mélina Michaud), Léa et Rose Godin ainsi que son arrière-petite-fille Émylia. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Jean Claude (feu Huguette Gagnon), Louise (feu Gaston Guay), Pierre (Marthe Deschênes), Jacques (Marguerite Guillemette), feu Yves (Monique Bilodeau) et Jo-Anne; ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Godin : feu Jacqueline (feu Eugène Talbot), feu Adrien (Louisette Trudel), feu Simone, Ghislaine (feu Murray Swindells) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille souhaite remercier chaleureusement le Dr Pierre Boutet et son équipe de soins palliatifs de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré ainsi que le Dr François Piuze, Mme Catherine Genest et l'équipe de soins palliatifs du CLSC Orléans, pour leur dévouement et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie à la famille peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0, 418 827-3726, poste 2802