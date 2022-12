Allégeance au roi coûteuse

Il n’y a pas qu’au Salon bleu où l’allégeance au roi est devenue problématique. C’est une question de survie pour le gardien déchu des Kings de Los Angeles, Calvin Petersen. Il a intérêt à réviser l’influence qu’exerce sur lui le roi des Kings, Jonathan Quick.

Le dévouement absolu de Petersen au style hyper dynamique de son idole explique en partie sa surprenante rétrogradation au Reign d’Ontario, dans la Ligue américaine.

La réalité est que Quick est inimitable. Toute tentative de reproduction est vouée à un certain plafonnement, sinon à l’échec.

Majestueux souverain des coupes Stanley de 2012 et 2014, Quick est aussi unique que l’était l’acrobatique Dominik Hasek, gracieuseté d’un héritage génétique royal.

Son style est taxant physiquement et d’ailleurs, depuis trois ou quatre ans, Quick lui-même ne peut plus s’imiter. Il aura 37 ans en janvier, il est en fin de contrat et possiblement de carrière. Il est 33e dans notre classement avec une fiche de 8-7-2/,888/3,33 et on le verra peut-être une dernière fois au Centre Bell, samedi.

Simplifier son jeu

Petersen (43e au classement avec un dossier de 5-3-2/,868/3,76) devrait déjà posséder la couronne de roi du filet dans la mégapole californienne. C’était le plan et il a signé un pacte en ce sens à l’été 2021. Mais retourner dans les mineures à 29 ans doit impérativement déclencher une introspection chez lui.

Son exil dans un circuit inférieur est plus qu’une quête de confiance. Même s’il a très bien fait à ses deux premiers matchs avec le Reign (2-0-0/,947/1,51), Petersen doit se redéfinir et simplifier son jeu.

Lorsqu’on l’observe, on a l’impression de voir un Quick attrapant de la droite, sauf que ça ne fonctionne pas dans la LNH.

N’est pas roi qui veut, mais il y a des solutions pour Petersen dont épouser la tendance générale dans le métier ; plus de patience, des déplacements plus courts, moins de débordements, plus de freinages secs, plus de stabilité au moment du lancer ainsi que des blocs plus hauts et plus compacts.

Rien n’est perdu

Dans le douloureux revers de 8-9 du 29 novembre contre Seattle, il a alloué quatre buts du côté du bloqueur en relève de Quick, mais ça, c’était surtout indicateur de son faible niveau de confiance du moment. Le problème est plus profond.

S’il cesse de courir tout partout et stabilise son jeu, Petersen peut encore devenir un excellent gardien. Rien n’est perdu, mais des correctifs s’imposent.

Souvent, les deux gardiens d’une équipe ont tendance à s’influencer l’un, l’autre, pour le meilleur et pour le pire. La sagesse est de prendre ce qu’il y a de mieux chez l’autre, mais encore faut-il être capable de l’intégrer à son propre jeu.

Hellebuyck au sommet

Photo d'archives, AFP

Il y a eu beaucoup de mouvement dans notre top 30, cette semaine. Connor Hellebuyck (Jets) a repris la tête du classement et détrôné Ilya Sorokin (Islanders) qui a glissé au 3e rang. Linus Ullmark (Bruins) est toujours aussi constant.

Nos trois étoiles

Hellebuyck (3-0-0/,964/1,33), Matt Murray (2-0-1/,950/1,99) et Tristan Jarry (3-0-1/,937/2,24) sont nos trois étoiles de la semaine. Le portier des Penguins, Jarry, a gagné huit rangs.

Il ne manque qu’une minute de jeu au gardien des Leafs, Murray, pour faire partie de notre tableau. Il serait quatrième avec 10 237 points.

Montembeault en baisse

La position de Samuel Montembeault (Montréal) est très fragile étant donné qu’il a tout juste le nombre de matchs requis (9) pour faire partie du top 30.

Sa défaite de 7-6 à Vancouver l’a fait débouler du 8e au 26e rang. Jake Allen est 30e en hausse de deux échelons.