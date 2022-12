VERREAULT, Linda



À l'IUCPQ Hôpital Laval, le 30 novembre 2022 à l'âge de 61 ans, nous a quittés dame Linda Verreault, conjointe de monsieur Réal Duchesne. Elle était la fille de feu monsieur Alfred Verreault et de feu dame Marie-Rose Lajeunesse. Elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Le corps sera inhumé au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil, outre son conjoint Réal, sa fille Diana (Sébastien Boucher) et ses petits-fils: Samuel et Zackary Verreault; ses frères, sœurs, beau-frère et belle-sœur: Jean-Guy (feu Ginette Arseneault), Claudette (Donald Lachance), Francine, Raynald (Monia Lavoie), Steve, et elle était la sœur de feu Micheline (feu Gaston Labrecque); ses belles-soeurs et son beau-frère de la famille Duchesne: Colette, Gaétane et Christine (Denis Larouche). Elle quitte également ses filleuls Carl et Syndy ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (IUCPQ) pour la qualité des soins prodigués et l'attention portée envers Linda et sa famille. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, Avenue des Replats, Québec, Québec G2J 1B8, coeuretavc.ca