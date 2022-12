LAPOINTE, Nathan



Subitement, à St-Jean-sur-Richelieu, le 29 novembre 2022, à l'âge de 21 ans, est décédé Nathan Lapointe. Il laisse dans le deuil ses parents Nathalie Fortier et Eric Lapointe, sa soeur Delphine, ses grands-parents : Rose-Marie Joly, Claude Fortier (Denyse Rivest), feu Michel Lapointe (Céline Laroche) et feu Lise Lepage, son amie de coeur Sarah-Jeanne ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le samedi 10 décembre 2022 de 11h à 16h auUne cérémonie hommage aura lieu à 16h en la salle commémorative du complexe. Des dons au Centre amitié jeunesse Chambly, Posa Source des Monts et Tel-Écoute seraient appréciés.