LAVOIE, Claude



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 17 novembre 2022, est décédé monsieur Claude Lavoie, conjoint de madame Line Lavoie, fils de feu madame Yolande Giguère et de feu monsieur Gérard Lavoie. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11h à 12h15.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, son fils Pierre-Olivier (Jessica), ses enfants de coeur : Dominic (Rina) et Pascale; ses petits-enfants : Léah, Jordanne, Emma et Gabriel-Philippe; ses frères : Jacques (Elaine) et Pierre; ses beaux-frères et belles-soeurs : Réginald (Shawn), Christiane, Mario, Danielle, Denis, Jean, Chantal (Réjean) et José (Chantale); ainsi que ses tantes, son oncle Michel; son neveu Xavier, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e).