GOSSELIN, Louise



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 2 décembre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Louise Gosselin, épouse de feu monsieur André Breton. Elle était la fille de feu Armand Gosselin et de feu Marie-Louise Bernard. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses filles : Josée Breton (François Demers) et Sophie Breton (Guy Marcheterre); ses petits-enfants : Jean-Christophe Demers (Des White), feu Sarah Marcheterre, feu Lydia Marcheterre, Nicolas-Xavier Marcheterre (Ève-Marie Leblanc) et Alexis Marcheterre; ses arrière-petites-filles : Adélia Demers et Florence Demers; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation La Société Alzheimer de Québec. La famille vous accueillera auà compter de 9h.