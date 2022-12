BOISSONNEAULT, Gabrielle



Au centre d'hébergement Saint-Antoine à Québec, le 3 décembre 2022, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédée madame Gabrielle Boissonneault, épouse de Claude Laflamme, fille de feu madame Émilie Baillargeon et de feu monsieur Donat Boissonneault.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, le mercredi 14 décembre 2022, de 18 h à 21 h et le jeudi 15 décembre 2022, de 11 h à 13 h 30 auDes hommages seront rendus à sa mémoire au centre funéraire avant de quitter pour le service religieux. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel, Josée (Michel), Serge (Claudine) et Annie; ses petits-enfants Catherine (Sébastien), Andréanne (Julien), Gabrielle (feu Pascal), François, Laurie, Flavie et Marie; ses arrière-petits-enfants : Emmanuelle, Frédérique et Lou, de même que parents et amis. Gabrielle se dévouait entièrement à sa famille et à ses proches, toujours prête à garder ou recevoir la visite. Resteront gravés dans nos mémoires ses délicieux repas, les soirées de cartes, sa passion pour le hockey et le baseball jusqu'à passer des heures à écouter les matchs à la radio. Elle a su transmettre ses connaissances à ses enfants avec générosité, calme et patience : la cuisine, le patinage, le tricot, la couture et bien d'autres choses encore. Elle était un modèle de discrétion et de simplicité. Elle incarnait l'humilité et l'intégrité. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour les bons soins prodigués à Gabrielle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Site web : www.societealzheimerdequebec.com.