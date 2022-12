MARQUIS BRETON, Gilberte



En ce 29 novembre 2022, tout en douceur, chez elle comme elle le désirait, au Pavillon au Cœur du Bourg, est décédée Gilberte Breton. Elle était l'épouse de feu Réal Marquis, la fille de feu Antoinette Laliberté et de feu Joseph-Paul Breton. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Michou Lambert) et Danielle (Rémi Drouin); ses petits-enfants: Andréanne (Dave Moore) et Antoine (Alexandra Roy) ainsi que ses deux arrière-petites "chouchounnes" adorées : Ophélia et Kate Moore. Elle laisse également dans le deuil : Rémy Guérin (Odette Fortin); ses sœurs : Pauline Breton et Suzanne Breton; ses belles-sœurs : Lucille Lemieux et Claudette Paquet Breton ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs très bonnes amies. La famille tient à remercier de tout cœur les employés du CLSC La Source sud, en particulier la Dre Élise Roy et Guillaume Malenfant, infirmier clinicien pour leur dévouement, leur chaleur humaine et les excellents soins prodigués à notre maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour le Patro Roc-Amadour, 2301, 1ère Avenue, Québec (Qc) G1L 3M9, 418 529-4996 - en ligne : www.patro.roc-amadour.qc.ca / à la Société de recherche sur le cancer, 625, Avenue du Président-Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, 514 861-9227 - en ligne : www.societederecherchesurlecancer.ca/fr