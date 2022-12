THIBAULT, André



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 novembre 2022, à l'âge de 78 ans et 4 mois, est décédé monsieur André Thibault, époux de madame Renée Drapeau, fils de feu madame Thérèse Plante et de monsieur Roger Thibault. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son épouse Renée Drapeau Thibault; son père Roger Thibault; ses enfants: Judith Thibault (Andrew John Chudo) et Karin Thibault (Vincent Lachance); ses petits-enfants: Alicia Thibault, Anthony Lachance et Emily Lachance; ses frères et soeurs: Pierre, Jacques, Richard, Réjean, France, Carole et Josée; ses beaux-frères et belles-soeurs: Lise Desroches, Michelle Turcotte, Danielle Fortin, Pierre Duplain, Luc Proulx, Ginette Drapeau et Joscelyn St-Hilaire. Un énorme merci aux médecins et au personnel soignant de HDQ qui ont pris soin de lui. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer.