LÉTOURNEAU, Diane



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 25 novembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Diane Létourneau. Elle était fille de feu madame Claudine Giguère et de feu monsieur Léo Létourneau. Elle demeurait à Québec.Elle était la soeur de feu Estelle, feu Yvan (Micheline Asselin), Jean-Pierre (Lilianne Pichette), feu Gilles (Murielle Lachance), Florent (Nicole Ferland), feu Réjean (Rolande Latulippe) et Louise. Elle laisse également dans le deuil ses neveux: Martin et Mario Duchaine; ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement, au printemps, au cimetière St-Ignace-de-Loyola. Sincères remerciements au personnel soignant de l'hôpital St-François d'Assise pour leur grand dévouement.