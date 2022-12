LACROIX, Joachim



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 19 novembre 2022, à l'âge de 100 ans, est décédé monsieur Joachim Lacroix, époux de feu madame Gertrude Labrecque. Il était le fils de feu monsieur Paul Lacroix et de feu dame Vitaline Desharnais. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à lajour des funérailles à compter de 9h.. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil; outre son amie Julienne Lamonde, ses enfants: Laurent (Sylvie Lévesque), Denise (René Champigny), Jacques, Jean (Esther Hethrington); ses petits-enfants: Valérie (Christian), Jonathan (Marjorie), Catherine (Marc-Antoine), Olivia, Richard, Célia et ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Irène, feu Cyprien, feu Émile, feu Rollande, Jeanne D'Arc, feu Jean-Eude, feu Maurice, Paul-André, leur conjoint et conjointe. Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrecque qui l'ont précédé: Graziella, Régina, Albéa, Armand, Irma et Lauréat. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du CHSLD de Sainte-Claire pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et pour la qualité exceptionnelle des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC Bellechasse, 80, boulevard Bégin, Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0, Téléphone : 418 883-3359, poste 85437. La direction des funérailles a été confiée à la