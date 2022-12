GINGRAS, Maurice



Au centre d'hébergement de St-Marc-des-Carrières, le 30 novembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Maurice Gingras, époux de feu dame Madeleine Gagné, fils de feu monsieur Clément Gingras et de feu dame Blanche Martel. Il demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléancesL'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Gingras laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Manon Godin) et Martine (René Bertrand); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants; sa sœur Cécile (Jean-Claude Ouellet); ses neveux et nièces : André Ouellet, Sylvie Ouellet (Jean-François Ouellet), Josée Gingras, Stéphane Gingras, Mario Cayer et Johanne Cayer; sa grande amie et proche aidante Marlène Lirette, ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Outre ses parents et son épouse, il est allé rejoindre sa fille Line, ainsi que ses sœurs et son frère : Fernande, Roland (feu Denise Rousseau) et Jacqueline.La famille désire remercier chaleureusement toute l'équipe du centre d'hébergement de St-Marc-des-Carrières pour les bons soins prodigués, leur empathie et leur bienveillance. Elle adresse aussi ses remerciements à Mme Marlène Lirette, présente à ses côtés pendant plusieurs années. Son aide et son dévouement ont été extraordinaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques : www.scleroseenplaques.ca/ / 245, rue Soumande, bureau 202, Québec (Québec) G1M 3H6.