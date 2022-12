McCORMICK, Ronald



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 26 novembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Ronald McCormick, époux de feu dame Monique Bussières et conjoint de dame Yvette Martel. Il était le fils de feu Kevin McCormick et de feu Bernice St-Onge. Natif de Maria en Gaspésie, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 16 décembre 2022 de 19 h à 21 h etde 9 h à 10 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Yvette; sa fille adorée Marlyne, son frère Billy, sa sœur Maureen, son cousin Pat St-Onge (Dale), sa filleule Elisabeth Massé (Olivier Langevin), ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Martel et Bussières; les membres de la famille Bujold : Patricia et Stéphanie, Sylvie, Mariette, Charles et leurs conjoints(es), ainsi que plusieurs autres parents, ami(e)s et anciens collègues de travail de Gagnonville et Fermont où il a travaillé jusqu'en 1985. La famille tient à remercier Dr Morasse et le personnel de l'IUCPQ pour leur soutien, l'écoute, l'empathie et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org