FIANDINO, Jacques



À son domicile, le 21 novembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jacques Fiandino, époux de dame Jacqueline Dervaux. Il était le fils de feu dame Denise Krauss et de feu monsieur Jean Fiandino. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jacqueline; ses enfants: Nicole Leclerc (Claude Guinet), Michel Lesueur (Line Michaud) et Martine Lesueur (Gilles Campeau); son frère Christian Fiandino (Catherine Autant) ainsi que ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital Ste-Anne pour les anciens combattants, 305, des Anciens-Combattants, Ste-Anne-de-Bellevue (Qc) H9X 1Y9, tél. : 514-457-3440.