LABONTÉ, Yvette



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis (CHSLD), le jour de ses 93 ans, est décédée madame Yvette Labonté, épouse de feu Ernest Guay, fille de feu Joseph Labonté et de feu Émilia Gosselin. Elle demeurait à Lévis depuis quelques années après avoir longuement vécu à St-Henri de Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Normand Pépin), Clément (Constance Vachon), Pierre (Johane Giard), Gérard (Carole Lemieux), Céline (feu Gaston Dallaire), Ginette (Stéphane Labonté); ses petits-enfants: Caroline, Marie-Ève, Louis-Philippe, Pascal, Pier-Olivier, Maxime, Jean-Michel, Marie-Andrée, François, Mathieu, leurs conjoints(es); ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle est allée rejoindre ses parents, ses frères et sœurs et leurs conjoints: Père Jean-Marie, Marie-Jeanne (Albert Dumas), Sœur Claire, Fernande (Henri Bilodeau), Dora (Hermas Bilodeau), Louis-Philippe (Gilberte Hamelin), Marcel (Yvette Guay), Charles-Henri (Ghislaine Bussières), Père Jean-Paul. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Guay: Denise (feu Edmond Bussières), Annette (feu Claude Laflamme), Berthe (Noël Laflamme), Thérèse (Yvon Laflamme), Madeleine (Yves Dugal), Roland, Thérèse Gosselin (feu Émile Guay). Elle était également la belle-sœur de feu Henri (feu Lucienne Bussières), feu Marie-Claire (feu Robert Lehouillier), feu Yvette Guay (feu Marcel Labonté), feu Paul-Eugène, feu Jeannine (feu Albert Couture) et feu Rosaire. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, et ami(e)s. Nous désirons remercier très sincèrement le personnel du 5e étage du Centre d'accueil St- Joseph de Lévis ainsi que celui de la Résidence du Précieux-Sang pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Benoît-de- Bellechasse, à la Fondation du Centre d'accueil de St-Joseph de Lévis (CHSLD) ou à toute autre fondation de votre choix. La famille recevra vos condoléances, à compter de 12 h 30,Si vous désirez assister à la célébration via Internet, la diffusion sera accessible à compter du lundi 12 décembre 2022, en consultant son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".