LEPAGE, Gabriel



Au CHUL - Centre mère enfant, le 28 novembre 2022, à l'âge de 81 ans et 9 mois, est décédé monsieur Gabriel Lepage, époux de feu madame Odette Morin, fils de feu madame Victoire Alphosia Maloney et de feu monsieur Rousseau Lepage. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière Saint-Charles Mausolée Marie-de-l 'Incarnation le lundi 12 décembre à 13 h. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel Lepage (France Gagnon), Rémi Lepage et Stéphane Lepage; ses petits-enfants: Laury-ann Laporte (Yannick Savard), Gabryel Laporte (Océane Beaupré) , François Laporte, Alexandre Laporte (Élizabeth couture Leclerc) Grégory Laporte (Roxanne Boucher), Jonathan Gagnon, Elisabeth Gagnon et Olivier Gagnon; ses arrière- petits-enfants: Noah Savard, Mathilde Savard, Amy Laporte et Hayden Laporte; sa soeur Micheline Lepage et son frère Jacques Lepage; ses belles-sœurs de la famille Morin: Lucie et Henriette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ses ami(e)s. Il laisse également dans le deuil madame Mélanie Laporte. La famille remercie le personnel du CHUL - Centre mère enfant pour les bons soins prodigués à monsieur Lepage durant ses dernières semaines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, téléphone : 418 525-4385, courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca, site Web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.