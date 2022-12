MONTPETIT, Madeleine Crevier



Au Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain, le 15 novembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Madeleine Crevier, épouse de feu monsieur Bernard Montpetit, fille de feu Louis Crevier et de feu Marguerite Poitras. Native de Montréal, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera auMadeleine est allée rejoindre l'amour de sa vie, son beau Bernard. Elle laisse dans le deuil sa fille Lyne, son fils Marc (Marie-France Daoust), ses petites-filles Gabrielle (Audrey Laurin et ses fils Éliot et Mathis), Sarah-Maud (Nicolas Grenier) et son arrière-petit-fils Arnaud ainsi que plusieurs ami(e)s de longue date.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com La famille tient à remercier celles et ceux qui ont procuré les divers soins et services reçus, plus particulièrement l'ensemble du personnel du Centre d'Hébergement Yvonne-Sylvain. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com