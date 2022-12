TANGUAY, Lorette



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 23 novembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Lorette Tanguay, épouse de feu Sylvio Pelchat. Elle demeurait à Saint-Malachie, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 9h à 10h30,Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Malachie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Suzette (Serge Fleury (Dolorès Bergeron)) et Danny (Nicole Bilodeau); ses petits-enfants: Brenda-Jane Fleury (Daniel Poulin), David, Pier-Olivier, Mathieu et Zoé Bilodeau-Pelchat; son arrière-petite-fille Jessika-Jane Poulin (Jean-François Brisson) et ses arrière-arrière-petits-enfants: Élya-Jane et Jaydenn Brisson. Elle laisse également dans le deuil sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères: Georgette Landry (feu Albert Tanguay), Wilfrid Tanguay (feu Marie-Paule Fillion, Yvette Leclerc), Jeannine Tanguay (feu Guy Fillion), Réal Fillion (feu Émilienne Tanguay) et Régis Pelchat (Docyle Labrecque) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial à tout le personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués à ma mère.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. Madame Tanguay a été confiée pour crémation à la Maison funéraire