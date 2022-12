GAGNÉ, Julien



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 novembre 2022, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédé monsieur Julien Gagné, fils de feu madame Bernadette Gagné et de feu monsieur Jean Baptiste Gagné. Il demeurait à Québec et natif de l'Anse-Saint-Jean.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :, de 10 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses frère et sœurs : Gisèle (feu Jacques Bouchard), Jean-Noël (Louise Bouchard), Gaétane (feu Rosaire Lavoie), Gaétan (Carole Bouchard), Marjolaine et feu Camille; ses neveux et nièces : Hugues Bouchard, Caroline Bouchard, David Bouchard, Manuel Guerette (Pierre E. Audet), Marlène Gagné (Daniel Fauchon), Jacinthe Gagné (Yvon Lemelin), Nathalie Gagné (François Gauthier), Julie Lavoie (Vincenzo Gattuso), Simon Lavoie (Fanny Lachance), François Gagné, Mireille Gagné (Marc-André Fournier), Alexandre Gagné (Véronique Michaud), Émilie Gagné (Olivier Beaulieu-Charbonneau), ainsi que ses cousins et cousines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des personnes handicapées de Charlesbourg maintenant appelé Le Sillage par virement Interac à l'adresse suivante : Courriel : info@lesillage.org / Mot de passe : sillage Par la suite, un reçu de don de charité vous sera envoyé par courriel. Téléphone 418-626-8686.