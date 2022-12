Décès de John Lennon: «Il y avait quelque chose de ma jeunesse qui est morte», selon Marc Déry

L’espoir de Marc Déry de revoir les Beatles se réunir de nouveau s’est littéralement effondré lors du décès de John Lennon survenu le 8 décembre 1980.

«Il y avait quelque chose de ma jeunesse qui est morte au même moment. Je n’étais pas un petit fan des Beatles, j’étais un peu maladif. Je lisais tout sur eux et j’apprendrais l’ensemble de leurs chansons. Quand je n’étais pas avec mes amis, j’écoutais juste ça», a-t-il confié au micro de Richard Martineau à QUB radio.

Accompagné de sa guitare lors de son passage en studio, l’auteur-compositeur-interprète a même chanté quelques pièces de l’illustre chanteur.

Son affection pour le groupe de date pas d'hier. Il a commencé à les adorer à l'âge de neuf ans. À ce moment, son membre favori était Paul McCartney. Par la suite, il a jeté son dévolu sur John Lennon et Georges Harrison. En ce qui concerne Ringo Starr, il l’a toujours aimé, mais pour d’autres raisons.

«John Lennon, c'était le plus instinctif. Ce n’était pas le plus bel être humain, mais pour son art et sa musique c’était celui qui devenait le plus intéressant. Sa voix et sa hargne venaient me chercher en plus de son petit côté révolutionnaire.»

À la question de qui était le meilleur chanteur du quatuor, M. Déry répond que Paul et John ont chacun une grande voix de la musique populaire.

«C’était deux compétiteurs. Ils se challengeaient entre eux. Quand Lennon arrivait avec une chanson cool, Paul arrivait avec une autre pour répondre à ça. Lorsque John est arrivé avec Strawberry Fields, Paul a fait Penny Lane», a-t-il mentionné.

Marc Déry a rappelé que dans la chanson «Come Together», Lennon disait «shoot me». Ironie du sort, il s’est fait cribler de balles devant le Dakota Building à New York, son lieu de résidence.

Bien qu’il ait étudié la musique à l’école, l’artiste affirme que ce qui l’a le plus influencé, c’est la façon de faire de la musique des Beatles.