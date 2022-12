Deux concerts au Québec pour Mystery

La formation rock-progressive montréalaise Mystery se produira à Québec et dans la Métropole lors d’un doublé en compagnie du groupe Red Sand.

Mystery montera sur scène le 4 mars, à la salle Dina Bélanger à Québec et le 18 mars à la Salle Émile Legault à Montréal.

La formation est de retour d’une tournée de sept spectacles en Europe. Mystery lancera un nouvel album au printemps 2023.

Jean Pageau, Michel St-Père, François Fournier, Sylvain Moineau, Antoine Michaud et Jean-Sébastien Goyette ont lancé, le 26 octobre, un premier extrait intitulé Behind the Mirror.

Red Sand, de Québec, fera de même, en septembre, avec un 11e album. Un premier extrait a été mis en ligne avec la pièce Breaking Wings. Le groupe de Québec, constitué de Stéphane Dorval, Simon Caron, Perry Angelillo et du bassiste de tournée André Godbout, a aussi des spectacles à venir du côté de l’Europe.

Les billets pour ces deux spectacles sont en vente samedi, à partir de 11h, sur le site jlcmusikproductions.tuxedobillet.com.