Jonathan Drouin et Mike Hoffman sont de retour sur la glace

Des retours ont attiré l'attention à l’entraînement du Canadien de Montréal, jeudi à Brossard, car les attaquants Mike Hoffman et Jonathan Drouin étaient présents, portant toutefois des chandails qui les dispensaient de tout contact.

Hoffman est absent depuis le 19 novembre, puisqu’il est aux prises avec une blessure au bas du corps. Drouin, pour sa part, est touché au haut du corps et n'a pas joué depuis le 12 novembre.

Quant à David Savard et Sean Monahan, ils manquaient toujours à l’appel et l’organisation n’a pas été en mesure de donner plus d’information sur leur état de santé. Mike Matheson a quant à lui quitté la séance après 30 minutes.

Opportunité

Avec l’absence de Monahan, Jake Evans pourrait obtenir une opportunité de se faire valoir un peu plus sur un trio davantage offensif. Il a en effet été limité à quatre aides en 26 matchs cette saison, lui qui en avait pourtant totalisé 29 en 2021-2022.

C’est lui qui a été mandaté par l’entraîneur-chef Martin St-Louis pour remplacer Monahan entre Juraj Slafkovsky et Josh Anderson. Mais peu importe avec qui il joue, il ne laissera jamais tomber son jeu défensif.

«C’est toujours bien d’avoir des opportunités, a dit Evans après l’entraînement. C’est difficile de voir ses coéquipiers se blesser et vous ne pouvez jamais les remplacer de la même façon, mais j’essaie d’apporter quelque chose de nouveau à ce trio.»

«Ce sont des circonstances, a dit St-Louis à propos de la production réduite d’Evans. Il a eu un rôle un peu plus défensif [cette année]. On sait qu’il a plus d’attaque dans son jeu. C’est sûr qu’il a peut-être un peu plus de finition sur un gros trio, mais en règle générale, il est capable de faire avancer la rondelle dans la bonne direction pour créer de l’offensive. C’est un gars assez constant et on sait à quoi s’attendre de Jake.»

Résilience

Le Tricolore reprenait l'entraînement, jeudi, après avoir profité d'une journée de congé au retour de son voyage dans l’Ouest. L'équipe a maintenu un dossier de 2-1-1 pendant ce périple. St-Louis a d’ailleurs eu de bons mots pour ses protégés, jeudi.

«Je pense qu’il n’y a pas un joueur n'ayant pas vécu un bon voyage, a-t-il déclaré. Je suis bien content des gars. Nous pouvons jouer plusieurs types de matchs et trouver des moyens [de gagner].»

«Quatre matchs en six jours sur la route, parfois, c’est dur. Ainsi, je suis heureux de la résilience dont on a fait part.»

Le Canadien reprendra l’action samedi en accueillant les Kings de Los Angeles.