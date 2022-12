PARADIS, Jean-Guy



C'est avec un immense chagrin, que nous vous faisons part du décès de Monsieur Jean-Guy Paradis, le 2 décembre 2022, à l'âge de 71 ans, à son domicile, entouré de sa famille. Il était l'époux de Lise Huot et le fils de feu Laval Paradis et de feu Marie-Blanche Bussières. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Manon (Nicolas Demers), Sylvie (Marco Guillemette), Sébastien (Nancy Beaudet). Ses chers petits-enfants, qui l'ont fait rire jusqu'à la fin : Keven Guillemette (Jessica Fillion) et Alexandre Demers, Anthony Guérard (Stacy Paris) et Olivier Guérard, Jérémie et Émilie Paradis. Les filles de Marco, Arianne et Amélie Guillemette (Nicolas Martineau). Il est allé rejoindre son frère, feu Raymond et sa soeur feu Yolande (feu Maurice Baron). Également dans le deuil, ses frères et soeurs : Réal (feu Louise Desrochers, Monique Michaud), Gisèle (feu Roger Nadon), Aline (Benoît Garneau), André (Nicole Gagnon), Camil (Danielle Bouchard). Ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Huot : Jocelyne (feu Jacques Sévigny), Richard (Sylvie Leboeuf), Raymond (Louise Huot), Louise et Clément. Ses filleules, Geneviève Paradis et Marie-Pier Huot. Son ami Pierre Guérard et son fidèle employé et ami, Guillaume Paquet. Ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il fut président de Paradis & Blanchette inc. La famille recevra les condoléancesà compter de 9h au