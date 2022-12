THERRIEN, Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 novembre 2022, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédé monsieur Pierre Therrien, époux de madame Pierrette Bergeron, fils de feu Adeline Crépeau et de feu Rolland Therrien. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église uneheure avant la cérémonie. Un goûter-rencontre aura lieu à 15 heures à la salle SS-102 du Centre communautaire Fernand-Dufour, au 224, avenue Ducharme, Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pierrette; ses fils: Denis (Susan Hart) et Bruno (Anne Chabot); ses petits-enfants: Louis-Philippe et Frédérique Therrien; ses sœurs et beaux-frères: Annie (Jean-Guy Tétreault), Gilberte, Louisette (Jean-Yves Turcotte) et Diane (Bernard Fortin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses sœurs et frères qui l'ont précédé: Pierrette, Jeannette, Jacques et Jean. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'unité de neurologie ainsi que l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don avec la mention " In Memoriam Pierre Therrien " à la Société biblique canadienne, au 1025, rue St-Jean, Québec, QC, G1R 1R9, site web: https://biblesociety.ca/fr/donate/ ou encore à Méditation chrétienne (MCQRFC), au 105, chemin du Richelieu, bureau B, McMasterville, QC, J3G 1T5, site web : https://www.meditationchretienne.ca/don/.