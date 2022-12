CADORETTE, Louise Gingras



À Québec, le 12 novembre dernier, à l'âge de 93 ans et 11 mois, Louise nous a quittés. Elle était la fille de feu Adrien Gingras et de feu Marguerite Pelletier.Elle laisse dans le deuil son époux des 70 dernières années, Guy Cadorette, ainsi que ses nombreux neveux et nièces, leurs conjoint(e)s, enfants et petits-enfants, autres parents et ami(e)s. Elle ira rejoindre en paix outre ses parents, ses sœurs: Gisèle et Denise; ses frères: Marcel, Michel, André et Claude ainsi que leurs conjoint(e)s. Elle rejoindra également les membres de la famille de Guy, soit ses belles-sœurs: Yolande et Pierrette; ses beaux-frères : Gilles, Claude, Florian, Jacques, Marc-André et Fernand et leurs conjoint(e)s respectif(ve)s. Louise était une femme d'une immense bonté, avec un grand cœur, bienveillante, altruiste, à l'écoute des autres, curieuse, intelligente, sensée et très courageuse. Elle a su nous accompagner toutes et tous au cours de nos vies. Croyante, elle est partie en paix avec sérénité. Elle demeurera un exemple d'une vie bien remplie et surtout d'un soutien et d'un amour infaillible pour son mari Guy, avec lequel elle forma un couple uni pour la vie dans l'amour, le respect et l'amitié. Nous remercions le personnel médical de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur soutien au cours des derniers jours de Louise ainsi que le personnel du Manoir de l'Atrium pour les huit ans passés auprès d'eux. La cérémonie pour lui rendre hommage aura lieu auprochain à 13h,