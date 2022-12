BÉLANGER, Gisèle Lacoursière



Au Centre d'hébergement de Saint-Casimir, le 23 novembre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Gisèle Lacoursière Bélanger (madame B), épouse de feu monsieur Raymond Bélanger, fille de feu monsieur Jean Lacoursière et de feu madame Juliette Perron. Elle demeurait à Saint-Casimir.Madame Bélanger laisse dans le deuil ses enfants: Michel et Anne; ses petits-enfants, ainsi que tous les membres des familles Lacoursière et Bélanger plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Casimir pour les bons soins prodigués.