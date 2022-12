En 2023, Le Journal ne publiera plus d’édition papier le dimanche

Au Journal de Québec, bien informer nos lecteurs a toujours été une priorité. Afin d’être en mesure de continuer à vous offrir des contenus diversifiés et de qualité, nous devons apporter des ajustements à notre modèle d’affaires. Nous faisons notamment face à la nouvelle réalité des médias, qui inclut la concurrence mondialisée des géants du web (GAFA) et à la présence élargie de Radio-Canada largement subventionnée par l’État.

C’est pourquoi, à compter de 2023, nous ne publierons plus d’édition papier le dimanche.

En revanche, votre Journal du samedi deviendra un rendez-vous incontournable que vous pourrez découvrir tout le week-end.

Il s’agira d’une édition bonifiée que vous prendrez plaisir à lire non pas pour une seule journée, mais bien durant toute votre fin de semaine.

De nombreuses nouveautés

Cette édition du samedi sera enrichie d’une multitude de contenus, dont une toute nouvelle section sur l’histoire du Québec, que nous commençons d’ailleurs à publier dès ce samedi dans le cahier Weekend. Plusieurs de nos chroniqueurs passionnés d’histoire, mais aussi de nouveaux visages, dont de nombreux historiens, y contribueront.

À compter du 7 janvier, une section Évasion complète sera ajoutée dans le cahier Weekend, où plusieurs autres nouveautés seront également publiées.

Nos cahiers Casa et Zeste seront également bonifiés, tout comme notre édition régulière : vous pourrez y lire des sections Opinions et Monde encore plus imposantes, un horaire télé sur deux jours, ainsi que la plupart des contenus que vous aviez l’habitude de lire le dimanche.

Un cahier de 12 pages de jeux sera également publié le samedi, en plus de nos jeux habituels.

Le Journal sera publié en format papier le dimanche jusqu’au 18 décembre prochain, mais fera relâche le 25 décembre et le 1er janvier, à l’occasion de nos habituels congés de Noël et du jour de l’An.

C’est à compter du 7 janvier 2023 que vous pourrez découvrir cette édition du samedi enrichie, qui vous accompagnera désormais toute la fin de semaine.

Une nouvelle réalité

En instaurant cette nouvelle édition de fin de semaine, Le Journal suit une tendance adoptée par la vaste majorité des quotidiens en Amérique du Nord, qui ont depuis longtemps cessé d’imprimer des journaux papier le dimanche.

Cela nous permettra aussi d’offrir un peu de répit à nos livreurs à domicile, qui travaillent sans relâche pour apporter, en pleine nuit ou très tôt le matin, Le Journal directement chez nos dizaines de milliers d’abonnés partout au Québec.

Comme vous le savez, l’actualité ne prend pas de congé. Soyez donc assurés que nos équipes continueront de vous informer avec une grande agilité, en temps réel, le dimanche.

En effet, vous pourrez suivre nos journalistes et ne rien manquer de l’actualité en consultant 24 heures sur 24 leurs reportages, leurs textes et photos. Ils continueront d’être publiés régulièrement sur notre site web journaldequebec.com, ainsi que dans l’application QUB et sur les réseaux sociaux de nos plateformes.

Nous sommes convaincus que vous apprécierez ce changement à notre édition du samedi et cette nouvelle expérience de lecture que nous vous proposerons.

Période des Fêtes

À l’approche du temps des Fêtes, notre équipe a préparé une foule de contenus pour vous aider à planifier et à profiter pleinement de cette période de réjouissances, la première en près de trois ans qui se déroulera sans aucune restriction sanitaire liée à la COVID-19.

Au cours des prochaines semaines, nous amorcerons cette revue de 2022, avec des reportages que vous pourrez lire durant cette période de l’année où plusieurs de nos lecteurs en profitent pour passer du temps en famille ou pour se reposer.

Le Journal sera toujours là pour vous informer, pour vous divertir et pour vous accompagner.

Joyeuses Fêtes!

Merci de nous lire!

Photo Le Journal

Sébastien Ménard

Éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec