Environnement: Montréal peut jouer un rôle pour la planète

Les Nations Unies doivent se doter d’une organisation mondiale en environnement et Montréal devrait en être le siège social.

Nous nous retrouvons en plein milieu de la plus importante conférence sur la biodiversité de l’histoire, et ce rendez-vous planétaire a une obligation de résultat. L’Organisation des Nations Unies (ONU) joue un rôle prépondérant dans des dossiers environnementaux cruciaux, notamment celui des changements climatiques et, justement, de la biodiversité.

C’est grâce à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement à Rio, il y a 30 ans, que la question du développement durable est devenue une vision largement partagée à travers la planète.

Ses piliers à la fois environnementaux, économiques et sociaux nous contraignent à veiller sur le milieu de vie, sur le niveau de vie et sur la qualité de vie que nous laisserons aux générations futures.

Un organisme onusien à créer

Pourtant, nous n’avons toujours pas d’organisation internationale comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ou l’Organisation internationale du travail (OIT) pour jouer un rôle clé et rassembleur en ce qui a trait à l’ensemble des dossiers touchant au développement durable, notamment l’environnement, la biodiversité et les changements climatiques

Comment, par exemple, arriver à juguler le fléau de plastique dans les océans sans élaborer une réelle vision planétaire d’ensemble?

Ce rôle prépondérant et rassembleur ne peut être joué que par les Nations Unies.

La métropole est idéalement située

Située non loin de la frontière avec les États-Unis, où deux langues internationales parmi les plus importantes, le français et l’anglais sont bien présentes, Montréal possède à la fois l’expérience et l’expertise pour être le lieu idéal de cette organisation cruciale à naître.

Bien avant la tenue de la COP15, le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique a été établi au centre-ville de Montréal.

Il en va de même pour le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Montréal est également le siège social de la Commission de coopération environnementale, créée pour favoriser la coopération entre les pays signataires de l’Accord Canada, États-Unis, Mexique.

Quatre universités, deux françaises et deux anglaises, de calibre mondial, font de Montréal un bassin idéal de formation et de recrutement d’expertise avancée en sciences de l’environnement.

Apprendre et agir

Il y en a toujours qui diront que les Nations Unies adoptent des protocoles, des traités et des déclarations à satiété, mais que peu de choses changent.

Pourtant, la couche d’ozone se rétablit et la compréhension des changements climatiques est le fruit du travail acharné des Nations Unies.

Il y a des modèles qui existent à l’international qui peuvent aussi inspirer.

Bien avant que la planète tout entière comprenne les actions requises pour réduire les GES, le Canada et les États-Unis ont réussi à endiguer le fléau des pluies acides.

Le traité sur les pluies acides a créé le premier système de plafonnement des émissions avec droit d’échange, le fameux «cap-and-trade» qui demeure le meilleur modèle pour garantir une réduction des émissions.

Nous avons aussi beaucoup à apprendre des peuples autochtones en matière d’environnement.

Bien avant le Sommet de Rio, ils parlaient de l’obligation de penser aux effets de nos actions sur sept générations.

Faire évoluer la planète sainement, ça commence avec l’unification de nos forces et l’ONU est la clé de voûte.