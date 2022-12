Exclu d'un prestigieux prix pour des raisons de santé: Victor-Lévy Beaulieu déplore l’inaction du gouvernement

L’auteur québécois Victor-Lévy Beaulieu déplore le fait que personne n’a osé lever le petit doigt au gouvernement du Québec pour le défendre auprès de l’Académie française et de l’Académie Goncourt.

Après lui avoir annoncé qu’il était le lauréat 2022 du grand Prix de la langue française, on lui a retiré cet honneur parce qu’il n’était pas en mesure de se rendre à Brive, en France, le 4 novembre dernier.

L’auteur, qui est aux prises avec le syndrome post-poliomyélite, peine à sortir de chez lui et il lui était impossible d’entreprendre un aussi long voyage à la dernière minute.

M. Beaulieu a appris à la fin d’octobre qu’il remportait le prix et qu’il devait se rendre à Brive pour le recevoir. L’auteur a alors indiqué aux responsables que sa santé ne lui permettait pas malheureusement d’entreprendre ce voyage.

Sa présence étant une condition sine qua non pour recevoir le prestigieux prix et la bourse qui l’accompagne, Victor-Lévy Beaulieu a donc été écarté et on a plutôt remis les honneurs à l’auteure Nathacha Appanah, originaire de l’île Maurice. Victor-Lévy Beaulieu serait devenu le premier Québécois à remporter ce prix, lui qui a reçu moult distinctions tout au cours de sa longue et fructueuse carrière.

« Ce qui m’étonne un peu de la part du gouvernement jusqu’à présent, au moment où M. Legault parle beaucoup de la situation du français au Québec et de ce qu’il faudrait faire, c’est que du côté du ministère de la Culture, il n’y a pas eu un mot de dit là-dessus », a réagi l’auteur.

« Je trouve ça dommage, car ce prix-là coïncidait avec les interventions de M. Legault sur la langue. Je suis tout à fait d’accord avec ce qu’il veut faire et de dire que le français, surtout à Montréal, est menacé. On arrive à la même situation qu’en 1834 où Montréal était devenu à majorité anglophone », a-t-il ajouté.

Notre-Dame-des-Neiges

Même si le gouvernement ne semble pas pressé de réagir, d’autres acteurs n’entendent pas en rester là. C’est le cas de la petite municipalité de Notre-Dame-des-Neiges où réside M. Beaulieu.

Supportée par ses 1100 habitants, la municipalité du Bas-Saint-Laurent interpelle les académies pour qu’elles reviennent sur leur décision et qu’elles accordent la reconnaissance et la bourse à Victor-Lévy Beaulieu.

Atteinte à l’intégrité

Le conseil municipal estime que cette impossibilité d’adapter la remise de prix en tenant compte de l’état de santé de l’auteur est une atteinte importante à son intégrité.

« La décision du jury de remettre le prix à un autre écrivain n’aurait pas dû être prise, puisqu’un délégué de la culture québécoise en France aurait pu être mandaté pour recevoir le prix au nom de M. Beaulieu », a fait part Dany Larrivée, directeur général de la municipalité.

Les élus estiment qu’il est maintenant trop tard pour infirmer cette décision, mais ils demandent au ministère de la Culture et des Communications du Québec de s’en mêler afin que des démarches soient entreprises pour que ce prix soit remis à l’auteur, de même que la bourse de près de 14 300 $ (10 000 €) qui y est associée.

Étant donné que le prix a déjà été remis à l’auteure Nathacha Appanah, une reprise en 2023 devrait être envisagée, selon les élus qui se prononceront sur une résolution qui sera déposée lors du prochain conseil municipal lundi.

Des appuis

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, et porte-parole en matière de culture au Parti québécois a déjà pris position en faveur de l’auteur. Il demande au ministère de la Culture de souligner la contribution de M. Beaulieu en lui versant le montant de la bourse, si les Français ne veulent pas lui accorder parce qu’il ne peut pas se déplacer.

Au moment d’écrire ces lignes, le ministère de la Culture et des Communications n’avait toujours pas répondu à nos questions concernant cette situation.