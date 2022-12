DORION, Denyse Malenfant



Le 28 novembre 2022, à Lévis, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Denyse Malenfant, épouse de monsieur Jean-Louis Dorion, fille bien-aimée de feu madame Cécile Denis et de feu monsieur Roland Malenfant. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Outre son mari adoré, elle laisse dans le deuil ses enfants dont elle était si fière : Michel (Myra), Johanne, Brigitte et feu Jean; ses petits-fils : Samuel, David, Jonathan et Vincent; son frère aimé Daniel (Carole) et sa sœur feu Louisette; ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.